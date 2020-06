Afganistanis hukkus kahes rünnakus 18 inimest

Ghori provintsi Fakhrudini küla politseiülem ütles, et Talibani võitlejad ründasid reedel politsei kontrollpunkti ja tapsid kümme korrakaitsjat. Üks politseinik sai vigastada ning üks jäi pärast rünnakut kadunuks.

Politseiametnik süüdistas rünnakus Talibani, kel on piirkonnas palju võitlejaid. Islamiliikumine rünnakut kommenteerinud ei ole.

Afganistanis on viimastel nädalatel puhkenud vägivallalaine, sealjuures enamik rünnakuid on võtnud omaks Afganistanis tegutsev Islamiriigi (IS) haru.