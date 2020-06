Austraalias avaldasid tuhanded meelt rassilise õigluse nimel

Tegu on teise järjestikuse nädalavahetusega, mil Austraalias suurmeeleavaldusi peetakse. Protest algas toetusavaldusena USA «Mustad elud loevad» liikumisele pärast afroameeriklasest George Floydi tapmist valge politseiniku poolt.

Liikumine on leidnud Austraalias kõlapinda, kuna riigil on pikk ajalugu rassilise ebaõiglusega põlisrahvaste suhtes.

Austraalia aborigeenid on riigi vanglates kõvasti üleesindatud ja viimasel kolmekümnel aastal on vahi all surnud üle 400 põliselaniku.