Pariis käskis poed rassismivastase rongkäigu ajaks sulgeda

Enam kui kümnest inimesest koosnevad kogunemised on Prantsusmaal viirusemeetmete tõttu endiselt keelatud.

Rongkäigu korraldasid 2016. aastal vahi all surnud mustanahalise prantslase Adama Traore toetajad. Tema surmaasjaolud on hoolimata neli aastat kestnud juurdlusest ebaselged.

Prantsusmaal on pärast George Floydi tapmist Ühendriikides peetud mitmeid meeleavaldusi, mis on olnud ülekaalukalt rahumeelsed, ehkki on ka üksikuid teateid kokkupõrgetest politsei ja protestijate vahel.