AstraZeneca nõustus tarnima Euroopale 400 miljonit koroonavaktsiini

«See lepe tagab, et sadadel miljonitel eurooplastel on ligipääs Oxfordi ülikooli vaktsiinile, kui see heaks kiidetakse,» ütles AstraZeneca tegevjuht Pascal Soriot. «Et meie Euroopa tarneahel peaks tootmist peagi alustama, loodame me teha vaktsiini kättesaadavaks laialdaselt ja kiirelt.»