Hongkongi politseinik sai «ma ei saa hingata» karjumise eest noomida

Veebi postitatud videodel, mis kohe kulutulena levima hakkasid, on kuulda teda hõikamas «ma ei saa hingata» ajakirjanike pihta, keda ta samal ajal sündmuskohalt minema ajas.

Fraas «ma ei saa hingata» on saanud loosungiks rassismivastastele meeleavaldajatele Ühendriikides ja mujal maailmas, kuivõrd need jäid viimasteks sõnadeks mustanahalisele George Floydile, kelle tappis valge politseinik.

Samal õhtul karjus sama politseinik AFP ajakirjanikele «Mustad elud loevad». Kui temalt küsiti, mida ta selle all silmas peab, vastas ta: «See tähendab, et me oleme parimad maailmas.»