AFP: uue koroonaviiruse tagajärjel on surnud üle 427 000 inimese

Kokku 196 riigis ja territooriumil on kinnitust leidnud vähemalt 7 711 490 nakkusjuhtumit. Neist vähemalt 3 458 300 on praeguseks tervenenud. Viimase ööpäevaga on registreeritud 4523 surma- ja 136 525 nakkusjuhtumit.

AFP statistika, mis põhinevad riikide ametlikel andmetel ja Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO), peegeldavad ilmselt vaid murdosa tegelikust nakatunute arvust.

Paljud riigid testivad vaid tõsiste nähtude ilmnemise korral.

Rängimalt on COVID-19 tabanud Ühendriike, kus on surnud 115 059 inimest ja nakatunuid on tuvastatud 2 061 315. Paranenud on 547 386 inimest.

USA-le järgnevad Brasiilia 41 828 surma- ja 828 810 nakkusjuhtumiga ja Suurbritannia 41 622 surnu ja 294 375 nakatunuga. Itaalias on vastavad numbrid 34 301 ja 236 651 ja Prantsusmaal 29 398 ja 193 616.