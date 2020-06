Trump: USA uued hüperheliraketid tabavad sihtmärki 35,5 sentimeetrise täpsusega

"Me ehitame sadu uusi laevu, pommitajaid, hävitajaid ja helikoptereid. Uusi tanke, sõjalisi satelliite, rakette, isegi hüperheliraketi, mis saab olema 17 korda kiirem kui praegu maailmas olemasolevad kiireimad raketid," ütles ta laupäeval West-Pointi sõjaväeakadeemia lõpetajaile peetud kõnes.

"Need võivad tabada tuhande miili (ligi 1,6 tuhande kilomeetri) kaugusel olevat sihtmärki, kaldudes seejuures keskpunktist kõrvale mitte üle 14 tolli (umbes 35,5 sentimeetrit)," vahendas presidendi sõnu Business Insider.

Trump ei täpsustanud, kas 1,6 tuhat kilomeetrit on raketi piirkaugus või tõi ta selle numbri vaid näiteks. Ta ei teatanud ka, millal sellised uued raketid tema hinnangul relvastusse võivad jõuda, märkis Vene uudisteagentuur Interfax.

See pole esimene kord, kui USA president räägib, et Ühendriigid saavad endale maailma kiireimad raketid.

Näiteks väitis ta 2020. aasta veebruaris, et Ühendriikide raketid võivad lennata "tavalistest" rakettidest sihtmärgini kordi kiiremini.

"Meil on superkiired raketid, kusjuures neid on palju. Me nimetamegi neid nii – superkiired. Need on neli, viis, kuus ja isegi seitse korda kiiremad tavalistest rakettidest," ütles president Washingtonis osariikide kuberneridele esinedes.

Trump selgitas, et USA-l on neid vaja, "sest Venemaal on midagi sarnast".

Selle aasta mais rääkis president Ovaalkabinetis juba veidi muust ehk 17 korda praegustest kiireimatest rakettidest väledamate rakettide väljatöötamisest.

"Me ehitame uskumatut sõjatehnikat seninägematul tasemel," märkis president, lisades, et Ühendriikidel ei ole oma vaenlaste tõttu valikut.

"Meil on – ma nimetan seda ülivingeks (super-duper) raketiks. Ja ma kuulsin, et see on 17 korda kiirem kui praegu olemasolevad kiireimad raketid," lausus Trump toona Valges Majas.

Seejuures oletasid mitmed USA väljaanded, et president liialdab uute rakettide kiiruslike omadustega või on tegemist arusaamatusega.

Näiteks suudab USA õhujõudude ballistiline mandritevaheline rakett LGM-30 Minuteman III arendada kiirust Mach 23 ehk üle 28 100 kilomeetri tunnis. Sellest 17 korda kiirem relv oleks uskumatult väle, tõdes Business Insider.

Pentagon tõdes vaid tollal, et väljaarendamisel on terve rida hüperhelirakette.

Tänavu veebruaris sai selgeks, et Trump administratsioon plaanib 2021. rahandusaastal kulutada hüperhelirakettide väljatöötamise jätkamiseks 3,2 miljardit dollarit.