Covid-19 seljatanud ameeriklane sai 1,1 miljoni dollarise haiglaarve

Michael Flor toimetati linna haiglasse 4. märtsil ning veetis seal 62 päeva – olles mingi hetk surmale nii lähedal, et õed aitasid tal hoida telefoni, et naine ja lapsed saaksid mehega hüvasti jätta.

Kuid riigis, kus tervishoid on üks maailma kallimaid ja selle sotsialiseerimine endiselt äärmiselt vastuoluline teema, ütles ta tundvat end süüdi, teades, et maksumaksjad kannavad suure osa kuludest.

«Minu elu päästmiseks kulus miljon taala ning muidugi ütleksin ma, et see on hästi kulutatud raha .... Kuid ma tean ka, et võin olla ainus, kes nõnda ütleb,» vahendas Times tema sõnu.