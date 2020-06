Itaalia peaminister ei karda uurimist seoses koroonakriisiga

«Ma selgitasin kõike uurijatele. Ma olen täiesti rahulik. Kirjeldasin üksikasjadeni kõiki etappe neil kohutavail päevil, mil me võitlesime nähtamatu vaenlasega. Mul pole midagi karta,» lausus ta ta laupäeval usutluses ajalehele La Stampa.

Itaalia peaprokurör Maria Cristina Rota ja tema kaastöötajad on asunud uurima, miks ei kehtestatud Lombardias kohe karantiini. Eksperdid oletavad, et varasema karantiini korral oleks saanud päästa palju elusid.

Üleriigiline karantiin kehtestati Itaalias 10. märtsil, ent eelnevalt olid piirkonnad oma äranägemisel asunud rakendama abinõusid, lähtudes viiruse levikust. Mõned ametnikud on seisukohal, et just Roomas pidanuks langetama otsuse teatud piirkondade kohustuslikuks sulgemiseks.