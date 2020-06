Vene suursaadik loodab relvastuskõnelustelt USA-ga konkreetseid samme

«Me eeldame, et asepeaminister Sergei Rjabkovi ja USA presidendi eriesindaja Marshall Billingslea juhtimisel toimuvad konsultatsioonid saavad olema konstruktiivsed ja lubavad kavandada meil konkreetseid samme selleks, et parandada olukorda strateegilise stabiilsuse alal,» lausus Antonov teleusutluses.

Tema sõnul näeb Venemaa väga hästi, et julgeolekuarhitektuuri või relvastuskontrolli kokkuleppeid täna sisuliselt ei ole, alles on vaid strateegilise ründerelvastuse lepe START III, «millel on jäänud elada mõned kuud».

«Räägin küllalt pessimistlikult, sest seni ei märka ma mingeid positiivseid signaale. Kuid see ei tähenda, et me ei võitleks selle mehhanismi säilitamise nimel. Me peame rahulikult reageerima Ameerika Ühendriikide tegevusele ning me saame suurepäraselt elatud ka ilma START-leppeta,» lisas Vene diplomaat.