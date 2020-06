Venemaal tuvastati üle 8800 uue koroonanakkuse

Kokku on Venemaal tuvastatud 528 964 Covid-19 juhtumit ja 6948 viirusega seotud surma. 119 surma tuvastati viimase 24 tunni jooksul. Haigusest on terveks saanud ametlikel andmetel 280 050 inimest, sealjuures 5409 viimase 24 tunni jooksul.

Vene president Vladimir Putin ütles usutluses saatele «Moskva. Kreml. Putin», et USA-l läheb koroonakriisist väljumine keeruliselt, sest seal domineerivad grupi- ja parteihuvid, aga Venemaal säärast huvide konflikti tema väitel pole ja seetõttu on olukord lihtsam.

«Me räägime sellest, et me teeme teatud kulude, probleemide, kaotustega, kuid siiski küllalt nii-öelda rütmiliselt tööd ja väljume sellest koroonakriisist kindlalt, minimaalsete kaotustega. Annaks jumal, et nii oleks ka edaspidi,» ütles Putin.