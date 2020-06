Berliinlased tegid suhtlusvahemaad järgiva rassismivastase inimketi

Roheliste partei parlamendiliige Canan Bayram, kes on valitud Berliini keskel asuvast Kreuzbergi piirkonnast, kirjutas Twitteris: «Nüüd me peame otsustama, kas meil õnnestub asuda teele rassismivastase ühiskonna ning sotsiaalse- ja kliimaõigluse suunas.»

Korraldajad olid kohaletulekuks registreerinud 5000 inimest. Politsei kinnitas, et oli valmistunud kuni 20 000 osalejaga ürituseks.

Eelmisel nädalavahetusel kogunes Berliinis loosungi Black Lives Matter all üle 10 000 inimese. Ka nüüdsel meeleavaldusel oli see loosung T-särkidel ning bänneritel nähtav.

See jagunes poliitiliste parteide vahel, nagu Rohelised ja Vasakpartei, samuti kodanikuühenduste vahel, nagu Vanaemad Paremäärmusluse Vastu ning noorte kliimaliikumine Reeded Tuleviku Nimel.

Berliini sotsiaaldemokraadist linnapea Michael Müller ütles ajalehele Tagesspiegel, et rassismi, tõrjutuse ja diskrimineerimise vastu tuleb jõuliselt olla, aga nii sellel nädalavahetusel kui ka eelolevatel nädalatel on vaja üksteist hoida ja käituda nii, et viiruseleviku võimalus oleks võimalikult väike.