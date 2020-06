Prantsusmaa: Türgi tegevus Liibüas pole vastuvõetav

Vaatamata avalikele eitamistele on Prantsusmaad kaua aega kahtlustatud Haftari soosimises. Haftari seljataga on ka Egiptus, Venemaa ning Araabia Ühendemiraadid.

Prantsuse president Emmanuel Macron on sel nädalal juba kõnelnud USA riigipea Donald Trumpiga ning eelolevatel nädalatel on kavas selleteemalised vestlused NATO-partneritega, ütles ametnik.

Türgi on saatnud ühtsusvalitsuse toetuseks Süüriast võitlejaid, sõjalisi nõustajaid ning droone, mis on muutnud konflikti kulgu, põhjustades Haftari üksustele lüüasaamisi.

Macroni ja Türgi presidendi Recep Tayyip Erdoğani vahel on pinged kasvanud eriti pärast seda, kui Prantsusmaa president arvustas NATO reageerimata jätmist Türgi ühepoolsele opratsioonile Põhja-Süürias. Macron ütles siis, et allianss on ajusurmas.