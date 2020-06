Hiina pealinnas Pekingis suletakse uute koroonakollete tõttu kõik siseruumides asuvad spordi- ja meelelahutuskeskused, karantiinis on mitu elamupiirkonda ning väidetava suutmatuse eest viiruse levikut kontrolli all hoida kaotas töö kaks ametnikku.

Hiinas, kus uue koroonaviiruse levik oli viimastel kuudel üsna hästi kontrolli all, avastati eelmisel nädalal uued nakatumisjuhtumid. Täna teatasid tervishoiuametnikud kokku 49 uuest nakatunust, neist 36 elavad pealinnas Pekingis. Kokku on viimase nelja päeva jooksul Pekingis tuvastatud 79 uut nakatumisjuhtumit.

Eelmisel nädalal avastatud haiguspuhang on seotud Fengtai linnaosas asuva Xinfadi turuga. Täna teatasid võimud, et teine kolle on seotud Yuquandongi hulgimüügituruga Pekingi loodeosas Haidiani linnaosas. Ametnike sõnul on kaks viiruskollet omavahel seotud.