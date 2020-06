Euroopa astub suure sammu avanemise suunas

Norra jätab suletuks kogu oma pika piiri Rootsiga. «Ma mõistan, et see on suur pettumus. Aga piirangud tuginevad objektiivsele kriteeriumile ja on ühesugused kõigile,» ütles peaminister Erna Solberg. «Kui avame liiga kiiresti, võib nakatumine kontrolli alt väljuda.»

«Endiselt püsib soovitus, et kui tahad olla veendunud turvalisuses, siis veeda puhkus Austrias,» sõnas välisminister Alexander Schallenberg. «Austrias tead sa, et ei pea ületama koju pääsemiseks piiri, samuti tunned hästi taristut ja tervishoiusüsteemi.»

Nii Saksamaa kui ka Austria võimud tuletavad meelde, et pandeemia puhkedes tuli mitmelt poolt maailmast erilendudega tagasi kodumaale lennutada tuhandeid eurooplasi. Seetõttu kutsutakse suvel üles ettevaatlikkusele, et riigid ei peaks seisma uuesti silmitsi vajadusega oma kodanikke päästa.

EL aitab turistidel viiruseajastul plaane teha

Alates esmaspäevast, kui Euroopa Liidu liikmesmaad kiirendavad koroonapandeemia tõttu suletud piiride taasavamist, leiab avamistingimuste, nõutavate reeglite ja huviväärsuste kohta infot ELi ametlikul võrgulehel reopen.europa.eu.

Reisijatel tuleb sisestada sihtkohariik ning võrgulehelt saab infot selle kohta, millised reeglid seal pärast viirusepiirangute leevendamist kehtivad, mil määral on taastunud ühistransport, millised muuseumid on taas avatud, kas maskikandmine on kohustuslik ning kas riiki sisenemiseks on vajalik arstitõend. Info on saadaval 24 keeles.

Võrgulehe baasil arendatakse välja rakendus ning selle infot uuendatakse pidevalt.

AFP/BNS