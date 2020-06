Euroopa astub täna suure sammu avanemise suunas

Eesti, Läti, Leedu, Slovakkia, Sloveenia, Ungari, Horvaatia ja Bulgaaria on samuti juba alustanud piirangute tühistamist välismaalt saabujatele, kuid on välistanud riigid, mida ei peeta turvaliseks - paljudel juhtudel teiste seas Suurbritannia ja Rootsi.

Austria , kes on juba avanud piiri enamiku naabermaadega, tühistab 16. juunil piirangud 31 riigi kodanikele, kuid ei luba piiranguteta riiki Portugalist, Hispaaniast, Rootsist ja Ühendkuningriigist saabujaid. Ka Tšehhi kaotab tänasest enamiku piiranguid, jättes need kehtima vaid kõrge nakkustasemega riikidest saabunutele.

«See pilootprogramm annab meile hulgaliselt õppetunde meid järgnevatel kuudel eesootava kohta,» ütles peaminister Pedro Sánchez. «Me tahame, et meie riik, mis juba on tuntud kui tipptasemel turismisihtkoht, oleks tuntud ka kui turvaline sihtkoht.»

Norra jätab suletuks kogu oma pika piiri Rootsiga. «Ma mõistan, et see on suur pettumus. Aga piirangud tuginevad objektiivsele kriteeriumile ja on ühesugused kõigile,» ütles peaminister Erna Solberg. «Kui avame liiga kiiresti, võib nakatumine kontrolli alt väljuda.»