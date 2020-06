Korruptsioonis süüdistatud Netanyahu ei põlga ära rikaste sõprade heldust

Netanyahu palus Iisraeli järelevalvekomiteelt luba saada 10 miljoni seekli (2,9 miljonit dollarit) suurune annetus Michigani kinnisvaramagnaadilt Spencer Partrichilt oma kaitsekulude katteks. Kuna Partrich on ühes Netanyahu süüasjas ka tunnistaja, palus komitee arvamust Iisraeli peaprokurörilt.

«See, et meil on mogulitega seotud peaministrid, on tõsine probleem,» ütles Iisraeli Hea Valitsemistava liikumise esindaja Tomer Naor. «Kui piirid muutuvad häguseks, hakkab raha sind pimestama. Siis palub sõber äkki pisikest teenet ja see on probleem.»

Aprillis Jeruusalemma kohtus alanud Netanyahu korruptsiooniprotsess jätkub juulis, peaministrit süüdistatakse muu hulgas umbes 200 000 dollari väärtuses kingituste vastuvõtmises Hollywoodis elavalt iisraellasest filmimogulilt Arnon Milchanilt ja Austraalia magnaadilt James Packerilt.

Netanyahut süüdistatakse ka ettepanekus muuta seadusi mõjuvõimsate Iisraeli meediaärimeeste kasuks, mille vastutasuks ta tahtis positiivsemaid kajastusi. Netanyahu on öelnud, et on nõiajahi ohver, altkäemaksukahtlustused on alusetud, sest sõpradelt kingituste saamine ei ole probleem.

Oma kaitsekulude katmiseks on Netanyahu pöördunud ka oma rikka Ameerika sugulase Nathan Milikowsky poole.

Järelevalvekomitee menetlusest selgus, et Netanyahu juba on saanud 300 000 USA dollari suuruse annetuse Milikowskylt. Samuti on ta saanud Patrichilt ülikondi ning sigareid, milleks puudus alus ning mille komitee laseb tagasi maksta. Samuti on järelevalvekomitee korduvalt nõudnud Netanyahult oma tulude deklareerimist, aga ta pole seda teinud.

Eelmisel aastal lükkas komitee Netanyahu taotluse kümne miljoni seekli saamiseks Patrichilt tagasi, öeldes, et tema vastu esitatud süüdistusi arvestades on see sobimatu. Järelevalvekomitee on ka kinnitanud, et see otsus on lõplik.

Kui aga Netanyahu ametisse pandud riigikontrolör moodustas uue järelevalvekomitee, esitas ta taotluse uuesti, viidates «asjaolude olulisele muutumisele».

Dokumendid näitavad, et Netanyahule on antud luba 570 000 USA dollari suuruse laenu vastuvõtmiseks Patrichilt. Hea Valitsustava liikumise esindaja Tomer Naori meelest on see raha mõeldud Milikowsky raha tagasimaksmiseks.

Netanyahule lähedalseisev anonüümsust palunud isik ütles, et Patrichi abi ei kata Netanyahu kõiki õiguskulusid ning avaliku teenistuja palgast pole neid hoopiski võimalik maksta.

Tänu hästi müüvatele raamatutele, kinnisvarale ning esinemistasudele peetakse Netanyahut multimiljonäriks. Riigi peaprokurör tegeleb ka Netanyahu ja Miliowsky häguse aktsiatehinguga, mis väidetavalt tõi poliitiku investeeringu kuhjaga tagasi.

Patrichi büroo pole sõnumitele vastanud ning Netanyahu kõneisik keeldub kommentaare andmast.

Netanyahu on aastakümneid lävinud ülirikastega. Tema toetajad ütlevad, et ta on eelistanud riigiteenimist suure raha kogumisele. Netanyahu ja ta naine on saanud hea elu nautija kuulsuse, mis aga tihti on viinud pahandusteni riigi vahendite väärkasutamise pärast.

Netanyahu vastu esitatud süüdistused avavad sidemete tagamaid. Paljud tuntud miljardärid on kirjas potentsiaalsete tunnistajatena, sealhulgas Milchan ja Packer, nagu ka Netanyahu kauaaegne toetaja USA kasiinomagnaat Sheldon Adelson ning Oracle Corp. kaasasutaja ja juht Larry Ellison.

Tunnistaja nr. 283 on Patrich.

Channel 13 telesaate järgi kutsuvad Netanyahu usaldusiskud Patrichit tema «USA õhutaksoks», viidates magnaadi eralennuki korduvale kasutamisele.

Detroiti lähedal Bloomfield Hillsis elav Patrich kuulub Iisraeli Kaitsejõudude Sõprade rühma juhatusse. Ta on annetanud kaks miljonit dollarit Wayne'i Ülikoolile, kus on tema nime kandev auditoorium. Ta on ka innukas kunstikoguja ning fotoajakirjanduse huviline.

Iisraeli ajalehe Haaretz andmeil ostis Patrich välja Netanyahu vennale jäänud poole majast, mille nad isalt päranduseks said. Tõstatati küsimus, miks pidi magnaat huvi tundma nii väikese tehingu vastu.