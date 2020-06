VIDEO ⟩ Vaevu avanenud Veneetsia protestib massiturismi vastu

14. sajandist pärinevasse paleesse sisenedes on kohustuslik kanda näomaski ja mitmel pool võib näha silte, mis paluvad inimestel hoida vahemaad. Kõikides ruumides on videovalve, et võimalikke suuri kogunemisi ära hoida.

Kõik see paneb massiturimist väsinud veneetslased muretsema, et pärast pandeemiat naasevad turistid taas suurel hulgal nende ajaloolisesse kodulinna.

Laupäeval moodustasid veneetslased inimketi, et avaldada massiturismi vastu meelt. Kohalikud on aastaid nõudnud vastutustundlikumat turismi ja nüüd, mil linn end pandeemia järel uuesti avab, soovitakse varasemaid vigu vältida. Eelkõige soovitakse, et linna ei saabuks enam suured ristluslaevad, kirjutasid aktivistid grupeeringust Comitato No Grandi Navi protesti eel oma kodulehel.