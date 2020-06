Venemaa mõistis endise USA mereväelase pikaks ajaks vangi

50-aastane Whelan vahistati 2018. aasta detsembris Moskvas, kuhu ta oli sõitnud pulma. Vahistamise hetkel võttis ta tuttavalt vastu mälupulga, arvates enda sõnul, et sellel on puhkusepildid.

Whelan on korduvalt nimetatnud enda üle peetavat kohtuprotsessi võltsiks. Ka täna kohtu otsust kuulates hoidis Whelan enda ees paberit kirjaga «võlts kohtuprotsess».

Ühtlasi lausus ta kohtusaalis valjult, et talle ei tõlgita kohtus räägitut inglise keelde. Tema kaitsja sõnul plaanib Whelan otsuse edasi kaevata, kirjutas Washington Post.

Ühendriigid on Whelani kinnipidamise hukka mõistnud öeldes, et tõendid tema vastu ei ole piisavad.

Whelan, kes kinnipidamise ajal oli USA autoosade tarnija julgeolekujuht, taotles mullu nii protsessi prokuröri kui ka kohtuniku eemaldamist. Ta kinnitas, et tema esitatud tõendeid on eiratud ning kohus on prokuratuuri ja julgeolekuasutuste kasuks kallutatud.