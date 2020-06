Facebook keeldub jagamast tulusid Austraalia meediaettevõtetega

USA tehnoloogiahiid ütles oma esildises Austraalia konkurentsijärelvalvele, et uudised moodustavad «väga väikese osa» nende platvormi keskmise kasutaja infovoost.

Facebook kinnitab tulujaotusest keeldudes, et pigem on ta valmis uudiste osa oma platvormil vähendama.

«Kui Austraalias ei oleks Facebook'is uudised kättesaadavad, siis oleme kindlad, et mõju Facebook'i kasutusmõõdikutele ja tulususele ei oleks märkimisväärne,» ütles kompanii vaevu varjatud ähvardusega asuda kohalikke uudistefirmasid boikoteerima.

«Uudiste tootjatele sotsiaalse väärtuse ja kasu tagamiseks eelistame kindlasti, et uudiste sisu oleks meie platvormil jätkuvalt kättesaadav,» märgitakse seejuures.

Austraalia katset sundida Facebook'i ja Google'it jagama reklaamitulusid, mida nad tänu uudiste vahendamisele saavad, jälgitakse pingsalt kogu maailmas.

Katset toetavad tugevalt kaks Austraalia suurimat meediakompaniid, Rupert Murdoch's News Corp ja Nine Entertainment.

Nad väidavad, et uudistetootmist tabanud üleilmses kriisis on peamiselt süüdi Google, Facebook ja teised suured tehnoloogiafirmad, mis on haaranud endale ulatusliku osa online-reklaami tuludest. Sealjuures ei maksta uudiste ehk sisu eest, mille juures reklaami esitatakse.

Ajalehtede jaoks on reklaamiraha kaotamine tähendanud kulukärpeid ja pankrotte, mida koroonaviiruse pandeemia põhjustatud majanduslangus veel enam teravdab.

Konkurentsi reguleeriv Austraalia konkurentsi- ja tarbijakaitseamet ACCC on hinnanud, et Google ja Facebook koos teenivad Austraalia turult reklaami eest aastas kuus miljardit Austraalia dollarit (neli miljardit USA dollarit).

Juhtivad meediakirjastajad on nõudnud, et kaks kompaniid maksaksid vähemalt kümme protsenti oma iga-aastasest tulust kohalikele uudistetootjatele, mis on oma reklaamitulu kaotanud üleilmsetele tehnoloogiahiidudele.

Google lükkas läinud kuul nõude tagasi. Google kinnitab, et teenis mullu vaid kümme miljonit Austraalia dollarit tulu klikkidelt reklaamidel, mis paiknesid uudistega seotud otsingupäringute juures. «Enamik tuludest ei tule mitte uudisteotsinguist, vaid kaubandusliku eesmärgiga otsinguist,» on Google'i Tegevjuht Austraalias Mel Silva väitnud.

Samal ajal ta rõhutab, et Google'i kaudu saab Austraalia uudismeedia olulise lisaväärtuse, sest just nende kaudu lähevad inimesed uudiskülgedele. Tema sõnul aitab see meediafirmadel nii reklaami müüa kui ka võita endale uusi tellijaid.

Siiski kinnitavad nii Google kui ka Facebook valmisolekut osaleda läbirääkimistel käitumisjuhiste üle, mis puudutaksid kaebuste lahendamist ning suurema läbipaistvuse tagamist.

Seejuures märkis Facebook esmapäeval, et oleks «ebaterve» oodata kahelt suurelt erakompaniilt lahendust nendele probleemidele, millega on silmitsi Austraalia ajakirjandus.

Google'i ja Facebooki keeldumised tulujaotuse osas tähendab konkurentsi reguleerivale ACCC-le läbirääkimiste halvamist. Käitumisjuhend, milleni taheti jõuda peaks tegelema nii tulujaotuse, väärinfo tõkestamise kui ka kasutajate privaatsuse kaitsega.