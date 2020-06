Morawiecki: Poola soovib USA sõdureid, kuid mitte Saksamaa arvelt

«Poola on juba ammu järjekindlalt püüelnud selle poole, et USA sõjaline kohalolek selle territooriumil suureneks. Saavutada eesmärk aga Saksamaal asuva väerühma vähendamise arvelt ei kuulu meie kavatsustesse,» ütles peaminister BNS-ile.

BNS-i küsimusele, kas USA saadiku sõnad USA sõjalise kohaloleku suurendamisest Poolas tähendab sadade või tuhandete inimeste juurdetoomist või on jutt Fort Trumpi loomisest, vastas peaminister:

«Poola on juba ammu järjekindlalt püüelnud selle poole, et USA sõjaline kohalolek piirkonnas suureneks. Saavutada see siht aga Saksamaal asuva väerühma vähendamise arvel ei kuulu meie kavatsuste hulka,» ütles peaminister esmaspäeval BNS-ile.

«Poolas viibivate USA sõdurite arvu suurendamise kõnelused kulgevad plaanipäraselt, arvan, et tulemus osutub muljetavaldavaks,» ütles Morawiecki.

Poola ja USA leppisid aasta eest kokku tuhatkonna täiendava USA sõjaväelase paigutamises Poolasse, kuid Reuters edastas äsja, et sõjaväelaste asukohas ei ole senini suudetud kokkuleppele jõuda. Üksmeelt pole ka nende õiguslikus seisundis ja selles, kui suurt osa projektist rahastab Poola.

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutas reedel, et president Donald Trump on andnud Pentagonile käsu vähendada Saksamaal teenivate USA sõdurite arvu 9500 võrra. Praegu baseerub alaliselt Saksamaal 34 500 Ameerika sõjaväelast.

Journal märkis ühtlasi, et Saksamaal üheaegselt viibivate USA sõjaväelaste laeks määrarakse 25 000, mis on praegusest kaks korda vähem.

«NATO idatiib on tähtis Atlandi-ülese kogukonna osis. Oleme veendunud, et tugevate sidemete hoidmine vastab mitte ainult Poola, vaid kogu Euroopa, sealhulgas Saksamaa huvidele.»

Berliin on väljendanud muret USA plaanide pärast kärpida Saksamaal baseeruvate USA sõdurite arvu. Poliitikute hinnangul võib see nõrgestada NATO kaitse olulist tugisammast piirkonnas.

Saksa välisminister Heiko Maas tunnistas, et suhted Ühendriikidega on «komplitseeritud» ja avaldas kartust, et USA sisevastuolud võivad rahvusvahelisi pingeid veelgi suurendada.

Saksamaa võõrustab Teise maailmasõja pärandina rohkem USA vägesid kui ükski teine Euroopa riik.