Moskva saatis välja kaks Tšehhi diplomaati

Vene välisministeerium kutsus välja Tšehhi saadiku Vítězslav Pivoňka ja teavitas teda, et kaks Tšehhi Moskva saatkonna töötajat on kuulutatud soovimatuks isikuks ning peavad riigist kolmapäeva õhtuks lahkuma, teatas ministeerium.

Tšehhi ajakiri Respekt kirjutas aprillis, et Venemaa kavatseb pärast külma sõja perioodil nõukogude kindralile Ivan Konevile püstitatud mälestussamba ümberpaigaldamist mürgitada Praha ametiisikuid, mistõttu pandi linnapea ja veel mitu ametnikku politsei kaitse alla.

Hiljem selgus, et üks Vene saatkonna töötaja saatis luureteenistusele BIS sihilikult väljamõeldud informatsiooni kavandatava rünnaku kohta Tšehhi poliitikutele, mistõttu saatis Tšehhi 5. juunil kaks diplomaati riigist välja.

«See on oodatud ja sümmeetriline reaktsioon meie sammudele,» ütles Tšehhi välisministeeriumi pressiesindaja Zuzana Štíchová AFP-le lisades, et Tšehhi silmis on probleem lahendatud.