Norra peatas privaatsusprobleemide tõttu viiruseseire rakenduse

Reedel teatas andmekaitseamet Datatilsynet, et peatab äpi abil kogutud andmete käsitlemise Norra Terviseinstituudi poolt. Andmekaitseamet teatas, et kuna koroonaviiruse levik Norras on piiratud ning samuti on kasutajate vähese arvu tõttu on kasin ka rakenduse efektiivsus, on tegemist inimeste privaatsuse ebaproportsionaalse rikkumisega.