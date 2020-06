INTERVJUU ⟩ Sven Mikser: Ameerika sõjalise jalajälje vähenemine Euroopas oleks ida pool üheselt mõistetav sõnum

Kahtlemata see, kui Ameerika sõjaline jalajälg Euroopa pinnal väheneb, on sõnum, mis on meist ida pool üsna üheselt ja selgelt mõistetav. See väljendab Ameerika Ühendriikide pühendumust Euroopa kaitsele.

Loomulikult, sõjaline kohalolek ei ole mõõdetav mitte üksnes sõdurite saapapaaride arvuga ja ka võime kaitsta ei ole üksüheses sõltuvuses ilmtingimata lihtsalt elavjõu kohalolekust. See sõltub väga paljudest muudest teguritest: sõjalisest planeerimisest, võimest üksusi logistiliselt tagada, võimest üksusi kriisi eskaleerudes väga kiiresti juurde tuua ja operatsioone juhtida.

See on väga kompleksne, aga kindlasti on sellise liigutuse sümboolne väärtus väga suur. Õnneks võib öelda, et isegi päris mitmed Ameerika Ühendriikide kongressi vabariiklastest liikmed on väljendanud kriitilist suhtumist sellesse initsiatiivi.

USA sõjaväelased ja M1 Abrams tankid Bremerhaveni sadamas õppusel Defender-Europe. FOTO: PATRIK STOLLARZ/AFP/Scanpix

Mainisite, et see otsus võib olla sümboolne. Aga kuivõrd tasuks põhjuseid otsida USA-Saksamaa kahepoolsete suhete või hoopis Donald Trumpi siseriiklike probleemide juurest ja pidada seda tähelepanu kõrvale juhtimise viisiks?

Kui vaatame president Trumpi ja tema administratsiooni üldist poliitilist joont, siis ühest küljest on ta soovinud vähendada Ameerika sõjalist kohalolu maailmas peaaegu kõikjal, kus Ameerikal on massiivsed sõjalised, liitlaskohustused. Olgu need siis NATO raames või ka kahepoolselt oma oluliste liitlastega.

Alates oma 2016. aasta valimiskampaaniast on ta pidevalt väljendanud seisukohta, et Ameerika Ühendriigid ei pea maksma kinni teiste riikide julgeolekut ja teistel riikidel on kohustus seda koormat kanda.

See on väga vastuoluline sõnum, sest nö kaitse ostmine rahanumbrite eest on kindlasti midagi muud kui ühistel väärtustel põhineva maailma julgeolekuarhitektuuri kaitsmine.

Teisest küljest on selge, et paljud Euroopa liitlased on mõnes mõttes jätnud oma kohustused iseenda julgeoleku ja Euroopa julgeoleku ees mõnevõrra unarusse. Selline poliitiline surve Ameerika Ühendriikide poolt on ka mõistetav ja see ei ole tegelikult tekkinud president Trumpi valimisega. Surve ja mure selle pärast, et eurooplased piisavalt ei tee, leidis tegelikult väljendamist ka Barack Obama ja George W. Bushi poolt. See on pikaajaline probleem.

Kahtlemata on mitmeid põhjuseid, miks ameeriklased sellise avaldusega just praegusel hetkel võisid välja tulla. Ameerika kõrged võimukandjad on küll väga selgelt öelnud, et tegemist ei ole kahepoolsete kehvade suhete väljendusega, vaid tegu on pikemalt planeeritud liigutusega. Aga kahtlemata sellistel kahepoolsetel erimeelsustel võib siin teatav roll olla.

Donald Trump ja Angela Merkel. FOTO: PETER NICHOLLS/REUTERS/Scanpix

Kui vaatame itta, siis Vladimir Putini populaarsus on järjest kukkunud. Mõnede küsitluste kohaselt on toetusnumbrid sarnased juba 2013. aastale. Me teame, mis juhtus 2014. aastal. Seega kuivõrd ohtlik võib tema toetuse langus praegusel, ka Venemaa jaoks raskel ajal Venemaa lähiriikidele olla?

Nagu õigesti ütlesite, siis oleme näinud, kuidas tihtipeale siseriiklikelt probleemidelt tähelepanu kõrvale juhtimiseks kipuvad autoritaarsed liidrid ette võtma mingisuguseid välispoliitilisi avantüüre.