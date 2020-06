Kümme küsimust eestlasest euroametnikule: Pilleke Laarmann

1. Mida ja kus te õppinud olete?

Kõigepealt õppisin Tartu Ülikoolis inglise filoloogiat. Siis konverentsitõlget, ikka Tartu Ülikooilis. Genfi ülikoolis olen õppinud tõlke õpetajaks.

2. Mis ajal ja miks te otsustasite minna ELi tööle?

Olen küll suhteliselt muretu natuur, aga natuke ikka mõtlen, mis siis saab, kui koroonakriis ongi meie sektori töökorraldust jäädavalt muutnud. Kui institutsioonid ei peagi enam nii palju koosolekuid kui enne ja tööd pole piisavalt.

2001 aastal lõpetasin konverentsitõlke Tartu Ülikoolis, Eesti oli just Euroopa Liitu astumas, uute liikmesriikide inimesi oli vaja, meile käidi õppimise ajal ELi ja selle võimalusi tutvustamas. Muidugi kutsusid ka suurlinna tuled ja palganumbrid. Pealegi olin alati soovinud elada prantsuskeelses keskkonnas.

3. Kui raske on saada euroametnikuks?

Võib-olla peaks sellest küsimusest minu puhul hoopiski alustama. Ma EI OLE euroametnik. Olen AIC ehk akrediteeritud koosseisuväline tõlk. Ehk siis olen sooritanud akrediteerimiseksami, mis lubab mul kuuluda Euroopa institutsioonide juurde akrediteeritud vabakutseliste tõlkide hulka.

AIC on mõiste, mis sellest maailmast väljapoole jääjatele on raskesti mõistetav – ühest küljest oled vabakutseline, vaba hing, kes töötab, millal tahab ja kellele tahab. Põhimõtteliselt küll, aga teisalt, kui oled akrediteeritud tõlk väikese emakeelega – näiteks eesti – siis suures osas on ELi institutsioonid su ainsaks tööandjaks.

Niisuguste emakeeltega, nagu inglise, prantsuse, saksa, hispaania ja mitmed muud, leiavad tõlgid hoopis rohkem ka vabal turul tööd. Eesti vabakutselisena Brüsselis sõltud siiski peaaegu ainult institutsioonide vajadusest.

Lisaks olen alati arvanud, et vabakutselisuseks peab olema teatav meelelaad, igale inimesele see lihtsalt ei sobi. Mis ei tähenda, et ma poleks tahtnud ametnikuks saada – 2003. aastal kukkusin ametniku eksamil läbi, teist korda proovima ei läinud, sest vahepeal muutunud perekondlik situatsioon poleks võimaldanud täiskohaga Brüsselis töötamist.

Aga kui esialgse küsimuse juurde pöörduda – nii euroametnikus, kui ka koosseisuväliseks akrediteeritud tõlgiks (sest ühegi teise ameti puhul niisugust kategooriat ei ole) saada ei ole ületamatult raske, kui selge siht on silma ees, aga teatavat pingutust muidugi nõuab. Nüüd on vist sõel küll tihedam, kui siis, kui mina alustasin.

4. Mis ameteid te enne pidanud olete (nii ELi struktuurides kui enne seda)?

Inglise keele õpetaja olen olnud, kirjalik tõlkija, Kaitseliidu peastaabis olin välissuhete osakonnas tõlk-referent.

Jutukaid ja krimkasid tõlgin siiamaani Eesti kirjastustele, mulle meeldib seda teha. See on mulle veel suhteliselt lahendamata mõistatus, kuidas kirjastused Eestis üldse vee peal püsivad, aga annan oma väikese panuse, et uuem ajaviitekirjandus ka lettidele jõuaks.

5. Milles seisneb teie praegune töö?

ELi institutsioonide erinevas formaadis koosolekute sünkroontõlkimine. Peamiselt töötan nõukogu töörühmades ja Euroopa parlamendis, poliitilistes fraktsioonides ja parlamendi komisjonides.