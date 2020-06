Trump kinnitas vägede vähendamist Saksamaal

Trump tõi põhjuseks tõsiasja, et Saksamaa ei panusta kaitsesse kaks protsenti SKPst. President märkis ühtlasi, et Saksamaa kohtleb Ühendriike halvasti kaubanduse valdkonnas.

«Me kaitseme Saksamaad ja nemad on hoolimatud,» ütles Trump eile Valges Majas, viidates Saksamaa kaitsekuludele. «Seega me saame haiget kaubanduses ja me saame haiget NATOs.»

Saksamaa on avaldanud lootust jõuda kaheprotsendiliste kaitsekuludeni aastaks 2031.

President ütles ajakirjanikele, et Saksamaal on praegu 52 000 USA sõdurit. Deutsche Welle teatel viibib praegu Saksamaal umbes 34 500 USA sõdurit.

«See on Ühendriikidele tohutu kulu. Nii et vähendame arvu kuni 25 000 sõdurini,» lisas Trump.

Saksamaa suursaadik USAs Emily Haber ütles Trumpi avaldusele vastates, et USA väed ei ole Saksamaal Saksmaaa kaitsmiseks.

«USA väed ei ole seal Saksamaa kaitsmiseks. Nad on seal transatlantilise julgeoleku tagamiseks. Nad on seal tagamaks Ameerika jõud Aafrikas ja Aasias,» märkis suursaadik.

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutas rohkem kui nädalapäevad tagasi, et president Trump on andnud Pentagonile käsu vähendada Saksamaal teenivate USA sõdurite arvu. Leht märkis ühtlasi, et Saksamaal üheaegselt viibivate USA sõjaväelaste laeks määrarakse 25 000, mis on praegusest kaks korda vähem.

Saksamaa võõrustab Teise maailmasõja pärandina rohkem USA vägesid kui ükski teine Euroopa riik.

Poola ja USA leppisid aasta eest kokku tuhatkonna täiendava USA sõjaväelase paigutamises Poolasse, kuid Reuters edastas äsja, et sõjaväelaste asukohas ei ole senini suudetud kokkuleppele jõuda. Üksmeelt pole ka nende õiguslikus seisundis ja selles, kui suurt osa projektist rahastab Poola.

Poola valitsusjuhi Mateusz Morawiecki sõnul kulgevad kõnelused USA sõjaväelaste Poolasse paigutamiseks kavakohaselt, kuid Varssavi eesmärk ei ole saavutada lisajõudude Poolasse toomine Saksamaal baseeruvate vägede kärpimise arvelt.

«Poola on juba ammu järjekindlalt püüelnud selle poole, et USA sõjaline kohalolek piirkonnas suureneks. Saavutada see siht aga Saksamaal asuva väerühma vähendamise arvel ei kuulu meie kavatsuste hulka,» ütles peaminister BNS-ile.