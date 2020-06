USA presidendi teatel vähendatakse vägede arvu Saksamaal poole võrra

President ütles ajakirjanikele, et Saksamaal on praegu 52 000 USA sõdurit.

«See on Ühendriikidele tohutu kulu. Nii et vähendame arvu kuni 25 000 sõdurini,» lisas Trump.

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutas juba reedel, et president Trump on andnud Pentagonile käsu vähendada Saksamaal teenivate USA sõdurite arvu. Journal märkis ühtlasi, et Saksamaal üheaegselt viibivate USA sõjaväelaste laeks määrarakse 25 000, mis on praegusest kaks korda vähem.