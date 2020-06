Mali keskosas tapeti islamistide varitsusrünnakus 24 sõjaväelast

Veel umbes 40 sõdurit on kadunud. Armee sotsiaalmeedias avaldatud postituse kohaselt pääses kaheksa sõjaväelast põgenema.

«Praegu käib otsimine, et kindlaks teha kadunuksjäänud sõdurite saatus,» ütles ta.

Rünnak on juba mitmes pühasõdalaste sooritatud veriste rünnakute jadas. Islamistid alustasid aastal 2012 Mali põhjaosas mässu, mis levis ka naaberriikidesse Burkina Fasosse ja Nigerisse.

Malis on hukkunud tuhandeid sõdureid ja tsiviilisikuid, hoolimata sellest, et kohapeal viibib tuhandeid Prantsuse ja ÜRO missioonide sõdureid. Džihadistide korraldatud veresauna tulemuseks on surmavad etniliste rühmituste vahelised vasturünnakud riigi keskosas.