KCNA: Põhja-Korea armee on täies valmiduses

Juuni algusest on Põhja-Korea esitanud mitmeid süüdistusi Lõuna suhtes seoses aktivistidega, kes saatsid Pyongyangi-vastaseid lendlehti üle piiri - asi, mida põhja ülejooksikud teevad võrdlemisi sageli.

Eelmisel nädalal teatas Pyongyang, et katkestab kogu ametliku suhtluse Souliga.

Analüütikute sõnul võib Pyongyang otsida ettekäändeid kriisi tekitamiseks, et sellega avaldada survet Soulile ajal, mil tuumakõnelused Washingtoniga on peatunud.

Korea Rahvaarmee kindralstaap teatas teisipäeval, et kahe riigi vahelised suhted halvenevad ning et nad on planeerinud tegevuskava, mille kohaselt «muuta rindejoon kindluseks».