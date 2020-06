Eelmisel nädalal teatas Pyongyang, et katkestab kogu ametliku suhtluse Souliga. Nädalavahetusel ütles Põhja-Korea liidri Kim Jong-uni mõjuvõimas õde Kim Yo-jong, et andis sõjaväele käsu valmistuda demilitariseeritud tsooni sisenemiseks, kirjutas BBC.

«Ma arvan, et on viimane aeg öelda lahti Lõuna-Korea ametivõimudest. Me astume peagi järgmise sammu,» ütles ta riikliku uudisteagentuuri KCNA vahendusel.