Ungari parlament tühistas valitsuse erivolitused

Volituste kehtestamine mõne kuu eest tõi kaasa terava rahvusvahelise kriitika ja kartuse, et Ungari peaminister Viktor Orbán püüab oma võimu suurendada.

Parlament, kus enamus on Orbáni Fideszi erakonnal, võttis 192 poolt- ja mitte ühegi vastuhäälega vastu valitsuse ettepaneku tühistada ohuolukord ja valitsusele COVID-19 kriisiga toimetulekuks antud erivolitused.

Samas hoiatasid mitmed tunnustatud ja valitsuse suhtes kriitilised valitsusvälised organisatsioonid ühisavalduses, et erivolituste lõpetamine on vaid «optiline illusioon», mis jätab võimudele jätkuvalt laienenud volitusi.

Koroonaviiruse kaitse seadus, mille parlament võttis vastu 30. märtsil, on võimaldanud valitsuskabinetil riiki juhtida dekreetide alusel kuni eriolukorra lõppemiseni.

Võrdlemisi varakult liikumispiirangud kehtestanud Orbán ütles varem, et seadlustepõhine valitsemiskord on võimaldanud tal kriisi ajal kiirelt ja efektiivselt reageerida.

Ungari on koroonakriisi võrdlemisi leebelt üle elanud, ligi 10 miljoni elanikuga riigis on veidi enam kui 4000 nakkus- ja umbes 560 surmajuhtu.

Kriitikud nii kodu- kui välismaal aga ütlevad, et seadusel ei ole ajapiirangut ning seda on võimalik ära kasutada. Ühtlasi süüdistavad nad Orbáni kriisi ärakasutamises selleks, et Euroopa Liidu liiget Ungarit autoritaarsuse poole tüürida.