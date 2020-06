Ameeriklane Michael Santos kahtlustas, et on nakatunud koroonaviirusesse. Ta läks haiglasse, kus talle tehti koroonatesti asemel gripitest ja kopsuröntgen. Haiglast väljus ta taskus 1689 dollari suurune raviarve.

Tänaseks on naine lootusrikas, et arve tasub kindlustusfirma. Ent selle tulemuseni jõuti alles pärast seda, kui haigla kindlustusfirmale mitmeid kordi vihaselt helistanud oli. Haigla pressiesindaja ütles New York Timesile, et naisele saadeti raviarved ekslikult ja need oleksid pidanud kohe alguses minema kas kindlustusfirmale või otse valitsusele.