Soome püüab terrorismile kihutamise muuta karistatavaks

Lisaks laiendaks töörühm praegust seadusandlust terroristlikku rühmitusse või terroriorganisatsiooni kuulumise osas. Edaspidi oleks karistatav tegevus, mis on elutähtis rühmituse terroristliku kuritegeliku tegevuse jaoks.

Terroristliku kuritegevuse seaduse ümbervaatamine on seotud valitsuse detsembrikuise otsusega tuua kodumaale tagasi Süüria Al-Holi laagris viibivad soomlased.

Töörühma ülesandeks on hinnata Soome terrorismiseaduste ajakohasust ning kooskõlas olemist peamiselt teiste Põhjala riikide seadustega.

Eriti teravalt on luubi all terroristlikku rühmitusse või terroriorganisatsiooni kuulumise kriminaliseerimine. Hetkel pole need Soomes kriminaalkorras karistatavad.