PILDID JA VIDEO ⟩ Tšetšeeni grupeeringud viisid Prantsuse linna kaosesse

Kokkupõrgetes on viga saanud vähemalt kuus inimest, mõni neist tõsiselt. Laupäeval sai üks inimene kuulitabamuse. Eile süüdati linnas põlema prügikaste ja autosid, teatas uudisteagentuur AFP. Prokuröride sõnul on rahutustega seoses vahistatud neli inimest, samuti on alustatud üht uurimist mõrvakatse paragrahvi all.