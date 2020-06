Bulgaaria opositsioon hoiatas ELi abipaketi väärkasutamise eest

Eilsel videokonverentsil märkis parlamendisaadik Radan Kanev, et Bulgaarial on olnud hästiõlitatud korruptsioonikanalid kommunismiaja lõpust alates ja uuest algusest võib kujuneda «maffia taaskäivitamine kõrgeimal tasemel», kirjutab Euractiv.

«Kui meie majandusse sisenevad märkimisväärsed fondid, eriti riigivõimu kaudu, leiavad nad tee kiiresti, väga lihtsalt ja suures osas tulevad need fondid tagasi poliitilise võimu ridadesse poliitikute ja erakondade ebaseadusliku rahastamise näol,» sõnas Kanev.

«See on nõiaring, kus need fondid suunatakse taaskord ebaseaduslikult meediakanalitesse ja kasutatakse avalikult kriminaalsel moel valimiste äraostmiseks,» lisas ta.

Saadik rõhutas vajadust kontrollida Euroopa fondide rahastamist, öeldes, et olemasolevad riiklikud mehhanismid ei ole toimiv lahendus, samuti ei piisa tema sõnul Euroopa avaliku prokuratuuri tegevusest.

«Suur küsimus, millele pole praegu vastust, on see, kuidas saavutada selline kontroll, et raha investeeritakse tõepoolest sobilikult ja läbipaistvalt, ilma kriminaalsesse masinavärki voolamata,» lisas Kanev.