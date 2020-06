Berliin: USA väed Saksamaal on tähtsad nii ELi kui USA julgeolekule

Trump teatas esmaspäeval, et vähendab USA sõjaväelaste arvu Saksamaal poole võrra, tuues põhjuseks Berliini vastumeelsuse suurendada panust NATO rahastamisse. President märkis ühtlasi, et Saksamaa kohtleb Ühendriike kaubanduses halvasti.

President ütles ajakirjanikele, et Saksamaal on praegu 52 000 USA sõdurit, tema kärbib nende arvu 25 000ni.

USA sõdurid on paiknenud Saksamaal alates Teise maailmasõja lõpust, suurim oli nende kontingent külma sõja ajal. Venemaa sõjaliste ambitsioonide kasv president Vladimir Putini ajal on kohaloleku taas oluliseks muutnud.

Poola välisminister Jacek Czaputowicz ütles Maasiga koos pressikonverentsil esinedes, et tema valitsus on pidanud USAga läbirääkimisi Ameerika sõdurite arvu suurendamise üle Poolas, kuid see on eraldi teema.