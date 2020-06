Varem teatas India kolme sõduri hukkumisest. Teisipäeval lisati, et veel 17, kes said (esmaspäeval) tõsiselt vigastada ning pidid kannatama külmades tingimustes kõrgel maastikul, on oma vigastuste kätte surnud. «Seega on hukkunute arv kasvanud 20-le,» teatas India armee.