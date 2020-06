Brasiilia teatas rekordilisest ööpäevasest koroonanakkuste arvust

Kokku on Brasiilias nüüd kinnitust leidnud üle 923 000 nakkusjuhtumi ja surnud on 45 241 inimest.

«Brasiilia arvel on 23 protsenti kõigust juhtumitest ja 21 protsenti surmadest meie piirkonnas. Ja me ei näe veel nakatumiskõvera langust,» lausus Pan-Ameerika Terviseorganisatsioon direktor Carissa Etienne.

Brasiilia parempoolne liider on seisukohal, et seesuguste meetmete majanduslik risk on viirusest endast ohtlikum, ning soovitab selle asemel hoopis kasutada tõve ravimiseks klorokviini ja hüdroksüklorokviini, mille toime COVID-19 vastu on tõendamata.