Trumpi administratsioon püüab takistada Boltoni raamatu ilmumist

Administratsiooni andmeil sisaldab raamat salajast teavet, mis avaldamisel võib ohustada riiklikku julgeolekut, kirjutas teisipäeval teiste seas New York Times.

Teos «The Room Where It Happened: A White House Memoir» peaks müügiriiulitele jõudma järgmisel teisipäeval. Bolton pajatab selles Valges Majas veedetud ajast.

Raamatu üle on tuliseid vaidlusi peetud juba kuid. Kirjastaja Simon & Schuster on seda kasutanud reklaamlausena ja turundab raamatut teosena, mida «Donald Trump ei taha sind lugevat».

Ta lahkus septembris lahkarvamuste tõttu Trumpi diplomaatiliste ponnistuste suhtes vaenlastega, eelkõige Põhja-Koreaga ja Afganistani Talibaniga. Sestsaadik said neist avalikud vihavaenlased ja Boltoni raamatust oodatakse rohkelt paljastusi Ovaalkabinetist.

Eelkõige väidab Bolton, et Trump pani toime hulgaliselt tagandamist väärivaid rikkumisi lisaks Ukraina survestamisele oma poliitilise rivaali, demokraat Joe Bideni uurimiseks.

Administratsiooni sõnul aga rikub Bolton põhilisi salastatuse reegleid, ootamata ära, kuni riiklik julgeolekunõukogu (NSC) tekstiga tutvub, nagu on ette nähtud.

Julgeolekunõukogu leidis «märkimisväärsel hulgal salajast informatsiooni, mille see palus kostjal eemaldada», seisab kohtudokumendis, kuid «kostja ei olnud läbivaatamise tempoga ilmselt rahul».

«Ilma et kostja oleks NSC-d ette teavitanud, selgus ajakirjandusest, et kostja ja tema kirjastaja on otsustanud raamatu välja anda 23. juunil, avaldamiseelset ülevaatusprotsessi lõpule viimata,» seisis hagis.