USA ametnik: ÜRO rassismijuurdlus oleks naeruväärne

ÜRO inimõigusnõukogu Genfis valmistub kolmapäeval Aafrika riikide üleskutse peale rassismi arutama. Samm on ajendatud maailma õõvastanud juhtumist Ühendriikides Minneapolises, kus valgenahaline politseinik tappis relvastamata afroameeriklase George Floydi.

Resolutsioonikavand ärgitab looma rahvusvahelist komisjoni, mis uuriks süsteemset rassismi Ühendriikides. Tegemist oleks kõrgetasemelise juurdlusega, mida tavaliselt rakendatakse konfliktitsoonide nagu Süüria puhul.

«Ma arvan, et see on naeruväärne mõte,» lausus välisministeeriumi anonüümsust palunud ametnik.

Ta viitas asjaolule, et neljale politseinikule on esitatud Floydi tapmisega seoses süüdistus ning Minnesota osariik kannab kohtuistungid televisiooni vahendusel üle. «Sellest läbipaistvam ei saa enam olla,» märkis ta.

Ametnik märkis, et USA peab tõsiselt aru pidama, kas teha komisjoniga koostööd, kui see luuakse.

«Tahaksin kindlasti kehtestada mõned põhireeglid. Võite minna otsima mis tahes fakte te leida soovite, kuid tagagem meie võimalus protsessis osaleda,» ütles ta.

«Meie Ühendriikides ei karda tunnistada, et halbu asju juhtub. Me ei karda tunnistada, et tuleb ette rassilist diskrimineerimist,» lisas ta.

«Me soovime vaid, et kõigi teiste suhtes kohaldataks samu standardeid.»

President Donald Trumpi administratsioon viis Ühendriigid nõukogust välja kahe aasta eest, öeldes, et see on kallutatud Iisraeli vastu ja juhtides tähelepanu, et sellesse võeti vastu niisugused kahtlase inimõiguste taustaga riigid nagu Venezuela ja Eritrea.

Välisministeeriumi ametiisik ütles, et LAV, mis praegu nõukokku ei kuulu, etendas rassismidebati läbisurumisel juhtrolli.

«Me püüame säilitada häid suhteid lõuna-aafriklastega ja ma pean ütlema, et oleme veidi pettunud nende tegevuses siin,» tõdes ta.