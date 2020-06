VIDEO ⟩ Putiniga kohtumiseks tuleb läbida desotunnel

Venemaal on seni tuvastatud üle 500 000 nakatumise. Selle arvuga ollakse maailmas kolmandal kohal, rohkem on nakatunuid avastatud vaid USAs ja Brasiilias. Venemaa väidab aga, et riigis on ette tulnud vaid 7000 koroonasurma, kuigi kriitikud kahtlevad tõsiselt võimude esitatud ametlikes andmetes.