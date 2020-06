Põhja-Korea sõjavägi ähvardas suurendada kohalolu piirialal

Lõuna-Korea valitsus vastas sellele tavatult kriitiliselt, öeldes, et Kim Yo-jongi sõnavõtt oli «arutu» ja «väga ebaviisakas».

«Me hoiatame, et ei tolereeri enam Põhja arutuid tegusid ja sõnu,» ütles Lõuna-Korea presidendi pressiesindaja Yoon Do-han. Põhja-Korea liidri õe avaldus oli «pretsedenditult arutu», lisas ta.

Lõuna-Korea kaitseministeerium teatas, et Põhja ähvardused rikuvad mitut riikide vahel sõlmitud kokkulepet.

Põhja-Korea sõjaväe pressiesindaja ütles avalduses, et rügemendi-tasemel üksused saadetakse Kumgangi turismipiirkonda ja Kaesongi. Kaks tsooni on Koreade koostööprojektid, mis on praeguseks läbi saanud. Looduskaunist Kumgangi mäge külastasid Lõuna-Korea turistid, kuni Põhja-Korea sõdur lasi 2008. aastal maha ühe naise, kes oli lubatud marsruudilt kõrvale eksinud.