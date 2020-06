Leedu lõpetas koroonakarantiini, jätkub eriolukord

«See karantiin on rohkem sõna, mis ärritab kõiki, kõigil on sellest kõrini, võrreldes mõne muu erimeetmega. Me oleme seda juba kõvasti leevendanud, muutnud ja tagasi võtnud, ja hulk piiranguid on kadunud. See on pigem sümboolne, sest hommikul ärgates on raske märgata, et miski oleks võluväel muutunud,» ütles tervishoiuminister Aurelijus Veryga vastuseks BNS-i küsimusele, mis vahe on eriolukorral ja karantiinil.