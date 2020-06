Saksa prokurör: Madeleine McCanni surmast on konkreetseid tõendeid

«Need on konkreetsed tõendid, faktid, mitte enam vihjed,» ütles Wolters ja lisas, et ei saa täpsemat informatsiooni veel avaldada.

Juuni algul kerkis lootus, et müsteerium võib leida lahenduse, kui politsei teatas, et uurib mõrvas kahtlustatuna 43-aastast Saksa kodanikku Christian B.-d.

Prokurörid on öelnud, et lähtutakse eeldusest, et Madeleine on surnud, ehkki Briti võimud käsitlevad juhtumit endiselt kadumisena.