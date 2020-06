ÜLEVAADE: mida ootavad Eesti eurosaadikud homselt ülemkogult?

Urmas Paet, Refornierakond, Uuenev Euroopa

FOTO: Remo Tõnismäe

Eeldatavalt jõuavad ELi riikide juhid põhimõttelise kokkuleppeni ELi 750 miljardi euro suuruse taastefondi loomise osas. Kõigis detailides ilmselt siiski veel mitte, kuid põhimõtteliselt see toetus ilmselt tuleb, sest aega otsuse edasilükkamiseks pole enam jäänud. Riigid vajavad tuge ja selget sõnumit, et majanduslangusele piir panna.

Loodetavasti jõuavad ELi riikide juhid üksteisele lähemale ka uue seitsmeaastase finantsperspektiivi aluspõhimõtete, seal hulgas üldmahu osas.

Teine oluline teema on idapartnerluse-teemaline videokonverents. See on võimalus anda Gruusiale, Ukrainale ja Moldovale kinnitus, et vaatamata ELi riike endid tabanud raskustele ei ole koostöö idapartnerlusriikidega tagaplaanile jäänud.

Riho Terras, Isamaa, Euroopa Rahvapartei

FOTO: Euroopa Parlament

Oleks tõeline suveöö unenägu, kui riigipead ja valitsusjuhid Euroopa Komisjoni ettepaneku heaks kiidaksid. Lähtugem teadmisest, et varasemad MFFi arutelud on veninud ja kuna nüüd on lisaks laual ühiselt makstava hiigellaenu küsimus, lükkub võimaliku kokkuleppe saavutamine järgmiste ülemkogude kanda.

Sarnaselt Eesti valitsuse tingimustega, on kõikidel riikidel omad tingimused. Itaalia ja Hispaania valitsused, keda nähakse taastusrahastu kõige suuremate n-ö klientidena, on kodusele publikule juba serveerinud 750 miljardi suurust rahastut võiduna, sest neil on sealsest toetuste osast kõige rohkem ette nähtud.

Säästliku neliku seisukohtade pehmenemist ei ole põhjust loota. Nagu ikka, jõutakse ELis kompromisslahenduseni. Kas on selleks taastusrahastus toetuste osakaalu kärpimine või midagi muud, näitab aeg. Kindlasti on paljude riikide jaoks viimaseks piiriks katse EL omavahendite suurendamiseks läbi ühiste maksude.

Eesti jaoks on kehtiv komisjoni ettepanek rahaliselt plussis. Oma murega laenu tagasimakse osas ei ole me üksi. Peame kaitsma oma seisukohti ja täna ei ole veel kindlasti aeg laskmata karu nahka jagada – kui komisjoni poolt tehtud ettepanekut muudetakse, siis ikka kokkutõmbamise suunas.

Yana Toom, Keskerakond, Uuenev Euroopa

FOTO: Remo Tõnismäe

Konsensust oodata ei tasu, küll aga sellele lähenemist. Vaatamata vastuoludele, riikide juhid on ühel meelel selles, et oleme pretsedenditu kriisi lävel ja see eeldab ka pretsedentitut vastust.

Kuid tegelikult peab lõplik otsus olema laual sügisel, seega paar kuud läbirääkimisteks on ja mitte keegi ei lase seda võimalust käest.

Teisalt, oleks mõistlik oodata kivisse raiumisega ka seetõttu, et olukord muutub iga päev ja keegi ei julge täna öelda, millised arengud meid ees ootavad.

Konsensuse leidmist ei kergenda ka see, et hetkeseisuga on paljude riikide ametlikud seisukohad on ebarealistlikud, neisse on jäetud kõvasti manööverdamisruumi ja sellest vabanemine võtab aega.

Nii et, kui eeloleval ülemkogul lepitakse kokku eelarve ja taastamisplaani mahus, läheb hästi, kuid ka seda otsust seekord võib-olla ei tule.