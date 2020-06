Austraalia süüdistab Hiinat ja Venemaad pandeemiaaegses valeinfos

Teisipäeva hilisõhtul edastas minister Marise Payne'i büroo tema Austraalis Riiklikus Ülikoolis peetud kõne teksti. Seal öeldakse, et valeinfoga loodi «hirmu ja lõhenemise atmosfäär» ajal, mil maailm vajas koostööd ja mõistmist.

«Teeb muret, et mõned maad kasutavad pandeemiat liberaalse demokraatia õõnestamiseks ning omaenda autoritaarsema mudeli reklaamimiseks,» ütles minister.

Payne viitas Euroopa Liidu raportile, mis ütles läinud nädalal, et «välisjõud ja osa kolmandaid riike, eriti Venemaa ja Hiina» ujutavad Euroopa üle «sihipärase mõjutustegevuse ning valeinformatsiooni kampaaniatega».

Viidatud on väärinfo ohtlikele näidetele, kus kinnitatakse, et valgendi joomine aitab haigust ravida ning kätepesu ei aita selle levikut tõkestada.

Hiina välisministeeriumi kõneisik Zhao Lijian lükkas Payne-i süüdistused tagasi ja ütles, et Hiina «pole kunagi kasutanud oma kuvandi parandamiseks valeinformatsiooni ning meil pole selleks ka vähimatki vajadust».

Zhao ütles briifingul ajakirjanikele, et valeinfolevitaja silt käib pigem Austraalia kohta. Ta viitas Hiinas laialt levinud süüdistustele, mille järgi saab hiinlastele Austraalias sageli osaks diskrimineerimine ja vägivald.

Eelmisel nädalal lükkas Payne valeinfona tagasi Hiina hoiatuse oma kodanikele, kus kutsuti pandeemia ajal kasvanud rassismi tõttu hoiduma Austraaliasse reisimast.

Hiina on keelanud veiselihaekspordi Austraalia suurimatest tapamajadest ning seiskas oma tariifidega ka Austraalia odra sisseveo. Neid samme peetakse karistuseks selle eest, et Austraalia on seisnud pandeemia tekke ja sellele reageerimise sõltumatu uurimise eest Hiinas.

Kahepoolsete suhte halvenemisega on seletatud ka Hiina otsust mõista surma narkokaubanduses süüdistatud Austraalia kodanik.

Kaubandusminister Simon Birmingham ütles, et on pettunud oma Hiina ametikaaslases, kes pole vastanud tema telefonikõnedele pärast seda, kui Hiina kehtestas Austraalia odrale 80-protsendise tollimaksu. Ta nimetas seda riiklikus pressiklubis «frustreerivaks" ja "pettumusttekitavaks».

Austraalia oli häälekas, kui algselt Hiina tegevust kiitnud Maailma Terviseorganisatsioon nõustus eelmisel kuul lõpuks läbi viima sõltumatu uurimise Hiina osast koroonaviirusele reageerimisel.

Payne tunnistab, et on kriitikuid, kes leiavad, et Austraalia peaks hoidma võimsa Hiinaga häid suhteid, mitte minema läbipaistvusnõude pärast tülli.