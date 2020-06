New York City valmistub taasavamiseks

USA äripealinn ja riigi koroonaviiruse epitsenter on sisenemas taasavamise kava teise faasi esmaspäeval, lausus Cuomo.

«Meist kõigist sõltub edukas taasavamine. Olge targad & olge vastutustundlikud,» kirjutas ta Twitteris.

Neljafaasilise kava teises faasis lubatakse restoranidel ja baaridel võõrustada kliente välialal, pidades kinni sotsiaalse distantseerimise reegleist, kuid siseruumid peavad jääma kolmanda faasi alguseni suletuks.

Esmaspäevast võivad oma uksed avada ka juuksurisalongid, aga ka erinevaid teenuseid pakkuvad kontorid teatud valdkondades, nagu kinnisvara, mittetulundusühingud ja IT-tugi.

New Yorgi linnas on kahe nädala jooksul, mil piiranguid on hakatud leevendama, olnud lubatud tänavakaubitsemine, aga ka kergetööstus ja ehitus.

New Yorgi osariigis on tunduvalt langenud igapäevane surmade, nakkuste ja haigla intensiivraviosakonnas viibimise statistika. Alates märtsi lõpust on New York olnud Ühendriikide COVID-19 juhtumite peamine kese.

Ainuüksi New Yorgi osariigis on haigus nõudnud ligi 31 000 inimelu, selgub Johns Hopkinsi ülikooli kogutud statistikast.

Kriisi tipphetkil aprilli alguses suri iga päev osariigis ligi 800 inimest.

Cuomo ütles kolmapäeval, et viimase ööpäevaga on COVID-19 surnud 17 osariigi elanikku, mis on seni madalaim näitaja pärast pandeemia puhkemist.