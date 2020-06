ÜRO: üks protsent inimkonnast elab paguluses

ÜRO värskest raportist nähtus, et läinud aasta lõpuks elasid pagulase, asüülitaotleja või sisepagulasena rekordilised 79,5 miljonit inimest, ehk üks igast 97 inimesest. Seda on üheksa miljoni võrra rohkem kui aasta võrra.

«Üks protsent maailma rahvastikust ei saa sõdade, tagakiusamise, inimõiguste rikkumise ja muud tüüpi vägivalla tõttu oma kodudesse naasta,» ütles ÜRO pagulasameti juht Filippo Grandi.

«See on trend, mis on jätkunud alates 2012. aastast: arv on kõrgem kui eelneval aastal,» ütles Grandi ja tõi välja, et selle taga on konfliktide ja vägivalla paisumine.

See viitab ka sellele, et konfliktide ja kriiside lõpetamiseks pole piisavalt poliitilisi lahendusi ja tahet, märkis ta.

Grandi tõi välja, et kümme aastat tagasi elas põgenikuna umbes 40 miljonit inimest.

«Seega on see arv sisuliselt kahekordistunud ja me ei näe selle kahanemist,» ütles Grandi.

«Et rahvusvaheline kogukond on nii lõhestunud, nii suutmatu rahu sobitama, ei lõppe selle olukorra paisumine ja ma olen väga mures, et järgmine aasta tuleb isegi hullem.»

Neljapäevasest raportist nähtus, et 46 miljonit inimest elavad sisepõgenikena ja 26 miljonit on pagenud teistesse riikidesse. Veel 4,2 miljonit on asüülitaotlejad. Välismaal elavad 3,6 miljonit venetsueellast võeti arvele eraldi.

Läinud aastal olid ümberasuma sunnitud umbes 11 miljonit inimest, neist suurem osa käputäies konfliktipiirkondades. Nende seas ka Süüria, kus pärast üheksat aastat kodusõda on põgenema sunnitud 13,2 miljonit inimest.

Grandi märkis, et 68 protsenti maailma põgenikest tulevad vaid viiest riigist: Süüria, Afganistan, Venezuela, Lõuna-Sudaan ja Myanmar.