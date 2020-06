Kasahstani esimene president Nazarbajev nakatus koroonaviirusega

«Kasahstani esimene president on praegu eraldunud. Kahjuks oli jelbasõ (rahvuse juhi) viimane test positiivne. Mureks põhjust ei ole,» seisis teates.

«Nazarbajev on kaugtööl,» lisas pressiteenistus.

Kasahstani alates 1991. aastast valitsenud 79-aastane Nazarbajev astus mullu presidendiametist tagasi, kuid riigi julgeolekunõukogu esimehe ja võimupartei Nur Otani juhina on tal endiselt märkimisväärselt palju mõjuvõimu.

Pühapäeval teatas Kasahstani tervishoiuminister Jelžan Birtanov, et nakatus ja viibib haiglas. Karantiini on eraldunud veel kolm ministrit ja parlamendi esimees.

Kasahstanis on kinnitust leidnud 15 877 koroonaviirusega nakatumist ja teatatud on 97 surmast. Riik on 16. märtsil kehtestatud eriolukorra tühistanud, kuid erinevad piirangud kehtivad paiguti edasi.