Prantsusmaa süüdistab Türgit Liibüa relvaembargo rikkumises

Euroopa Liit on käivitanud Vahemerel relvaembargo jõustamise missiooni, aga NATO riik Türgi, kelle püüded EL-i liikmeks saada ei ole vilja kandnud, peab missiooni erapoolikuks. Ankara väitel on sihikule võetud Liibüa rahvusvaheliselt tunnustatud valitsus, keda toetab Türgi.

Liibüas valitseb kaos alates 2011. aastast, mil ülestõusuga kukutati ja tapeti senine liider Muammar Gaddafi. Praeguseks on riik jagunenud kaheks võistlevaks valitsuseks, üks idas, teine läänes. Mõlemal poolel võitlevad relvarühmitused ja kumbagi toetavad eri välisriigid.

«Türgi toetus rahvusliku ühtsuse valitsuse pealetungile on suunatud otseselt meie toetatava relvarahu kindlustamise püüete vastu,» ütles Prantsuse välisministeerium. «Seda toetust raskendavad Türgi mereväe vaenulikud ja vastuvõetamatud sammud NATO liitlaste vastu, mille eesmärk on õõnestada ÜRO relvarahu jõustamise püüdeid.»

Neljapäeval NATO kaitseministrite videonõupidamisel osalev Borrell on avaldanud lootust, et EL-i ja NATO koostöölepe saavutatakse lähiajal, sest relvaembargo jõustamine on mõlema organisatsiooni huvides.